これからの気象情報です。 5日(火)は、絶好のお出かけ日和になりそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に強風注意報、沿岸部には波浪注意報が出ています。 ◆5月5日(火)天気 ・上越地方 朝から日差しがたっぷり届くでしょう。 最高気温は20℃前後で、昼間は過ごしやすいカラッとした陽気になりそうです。 ・中越地方 よく晴れて空気が乾燥するでしょう。 レジャӦ