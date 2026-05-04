5日は晴れて空気が乾燥、BBQなど火の取り扱いに注意を【これからの天気(5月4日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
5日(火)は、絶好のお出かけ日和になりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に強風注意報、沿岸部には波浪注意報が出ています。
◆5月5日(火)天気
・上越地方
朝から日差しがたっぷり届くでしょう。
最高気温は20℃前後で、昼間は過ごしやすいカラッとした陽気になりそうです。
・中越地方
よく晴れて空気が乾燥するでしょう。
レジャーの際など火の取り扱いに十分注意をしてください。
最高気温は18～20℃の予想です。
・長岡市と三条市周辺
今日と比べると、風が弱く穏やかな晴れの天気になるでしょう。
日中の気温は21℃くらいまで上がるところが多く、この時期らしい暖かさになりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
各地で青空が広がるでしょう。
最高気温は21℃前後のところが多く、今日より3℃くらい高くなりそうです。
昼間は日差しが暖かく感じられるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
朝の早い時間帯は、山沿いでにわか雨のところがあるでしょう。
ただ、その後は急速に天気が回復して、日中は過ごしやすい陽気になりそうです。
◆風と波
下越と佐渡で、はじめ風がやや強いでしょう。
波の高さは、上・中越ではじめ2.5m、下越と佐渡ではじめ3mで各海域ともウネリを伴う予想です。
◆週間予報
この先、7日(木)までは晴れるでしょう。日に日に気温が上がり、7日(木)は広い範囲で夏日になりそうです。
8日(金)は雨が降りますが、9日(土)以降は再び晴れの日が続くでしょう。
5日(火)は、晴れて空気が乾燥しそうです。火の取り扱いには十分注意をしてください。
5日(火)は、絶好のお出かけ日和になりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に強風注意報、沿岸部には波浪注意報が出ています。
◆5月5日(火)天気
・上越地方
朝から日差しがたっぷり届くでしょう。
最高気温は20℃前後で、昼間は過ごしやすいカラッとした陽気になりそうです。
・中越地方
よく晴れて空気が乾燥するでしょう。
レジャーの際など火の取り扱いに十分注意をしてください。
最高気温は18～20℃の予想です。
・長岡市と三条市周辺
今日と比べると、風が弱く穏やかな晴れの天気になるでしょう。
日中の気温は21℃くらいまで上がるところが多く、この時期らしい暖かさになりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
各地で青空が広がるでしょう。
最高気温は21℃前後のところが多く、今日より3℃くらい高くなりそうです。
昼間は日差しが暖かく感じられるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
朝の早い時間帯は、山沿いでにわか雨のところがあるでしょう。
ただ、その後は急速に天気が回復して、日中は過ごしやすい陽気になりそうです。
◆風と波
下越と佐渡で、はじめ風がやや強いでしょう。
波の高さは、上・中越ではじめ2.5m、下越と佐渡ではじめ3mで各海域ともウネリを伴う予想です。
◆週間予報
この先、7日(木)までは晴れるでしょう。日に日に気温が上がり、7日(木)は広い範囲で夏日になりそうです。
8日(金)は雨が降りますが、9日(土)以降は再び晴れの日が続くでしょう。
5日(火)は、晴れて空気が乾燥しそうです。火の取り扱いには十分注意をしてください。