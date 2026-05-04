これからの気象情報です。

5日(火)は、絶好のお出かけ日和になりそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に強風注意報、沿岸部には波浪注意報が出ています。



◆5月5日(火)天気

・上越地方

朝から日差しがたっぷり届くでしょう。

最高気温は20℃前後で、昼間は過ごしやすいカラッとした陽気になりそうです。



・中越地方

よく晴れて空気が乾燥するでしょう。

レジャーの際など火の取り扱いに十分注意をしてください。

最高気温は18～20℃の予想です。



・長岡市と三条市周辺

今日と比べると、風が弱く穏やかな晴れの天気になるでしょう。

日中の気温は21℃くらいまで上がるところが多く、この時期らしい暖かさになりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

各地で青空が広がるでしょう。

最高気温は21℃前後のところが多く、今日より3℃くらい高くなりそうです。

昼間は日差しが暖かく感じられるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

朝の早い時間帯は、山沿いでにわか雨のところがあるでしょう。

ただ、その後は急速に天気が回復して、日中は過ごしやすい陽気になりそうです。



◆風と波

下越と佐渡で、はじめ風がやや強いでしょう。

波の高さは、上・中越ではじめ2.5m、下越と佐渡ではじめ3mで各海域ともウネリを伴う予想です。



◆週間予報

この先、7日(木)までは晴れるでしょう。日に日に気温が上がり、7日(木)は広い範囲で夏日になりそうです。

8日(金)は雨が降りますが、9日(土)以降は再び晴れの日が続くでしょう。



5日(火)は、晴れて空気が乾燥しそうです。火の取り扱いには十分注意をしてください。