明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、ホームでカマタマーレ讃岐と対戦。アルビのスピードスターの活躍でホーム4連勝です。 ゴールデンウィーク真っ只中、1万6000人を超えるサポーターがビッグスワンに詰めかけました。アルビは前半から果敢にゴールを狙います。まずは11分、舩木がこの位置からシュート！その8分後には大西！積極