名古屋グランパスは4日、JFA Proライセンス取得に向けた国内研修の一環として、浦和レッズのU−21チームおよびユースでコーチを務める興梠慎三氏を、名古屋のトップチームに受け入れることを発表した。日本サッカー協会（JFA）は15日、2026年度のProライセンス（旧S級コーチライセンス）コーチ養成講習会の受講者24名を発表しており、同リストの中には興梠氏の名前も含まれていた。ProライセンスはJクラブや日本代表を率いる上