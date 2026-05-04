シングルモーターでも不満ない動力性能メルセデス・ベンツGLB EQテクノロジーの運転体験は、まさに高級車へふさわしい。今回は、シングルモーターの250＋とツインモーターの350 4マティックへ試乗したが、どちらも動力性能には余裕がある。操縦性や快適性、遮音性のレベルも高い。【画像】真に7シーターと呼べる車内GLB EQテクノロジーサイズの近い電動SUV最新GLCも全200枚殆どの人は、250＋でも非力に感じることはないは