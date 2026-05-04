真に7シーターと呼べる広さを得たEQBの後継メルセデス・ベンツはつい先日、バッテリーEVのGLC EQテクノロジーを発表したばかり。EQCの後継モデルで、新しいBMW iX3の直接的なライバルに当たる。だが、プレミアムSUVを求めるファミリー層に響くであろう、別の1台もリリースされた。【画像】真に7シーターと呼べる車内GLB EQテクノロジーサイズの近い電動SUV最新GLCも全201枚それが、EQBの後継モデルに当たる、GLB EQテクノ