【モデルプレス＝2026/05/04】フリーアナウンサーの高島彩が5月3日、自身のInstagramを更新。娘たちが作ってくれた料理やケーキを公開した。【写真】2児の母・47歳元フジアナ「見た目や栄養バランスもバッチリ」娘たちの手作りカレー◆高島彩、娘たちが作ってくれた料理＆スイーツ公開高島は「ちょっと疲れたが溜まってしまった日曜日 娘たちが、カレーやケーキを作ってくれました ゆっくり過ごすゴールデンウィークもなかなかいい