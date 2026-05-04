平日深夜に放送しているバラエティゾーン「バラバラ大作戦」。月曜〜木曜の深夜2：45〜3：05にはチャレンジ枠「バラバラマンスリー」が設置されており、このたび2026年5月のラインナップが解禁された。本日5月4日（月）からスタートするのは――・月曜『熊プロのイケメロパラダイス』＜MC：熊元プロレス（紅しょうが）＞・火曜『AsoBe Sports〜子ども遊び王決定戦〜』＜MC：モグライダー＞・水曜『SHOW-WA / MATSURIの今夜ステージ