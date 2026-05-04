■I.米国株式市場●1.NYダウの推移1）4/30、NYダウ+790ドル高、49,652ドル2）5/01、NYダウ▲152ドル安、49,499ドル【前回は】相場展望4月30日号米国株: AIを巡り成長懸念で世界株式相場は変調に入ったか? 要注目日本株: 海外短期筋の買いvs多くの機関投資家の売りが続く、海外勢から目を離せない●2.米国株:S&P・ナスダックは最高値更新も、決算発表終盤後の動向に注視1）S&P500種とナスダックは最高値更新、