このオートテスト大会は、気軽に車の運転を楽しんでもらおうとJAF東北地域クラブ協議会などが2022年から開催しているものです。オートテストはイギリス発祥のモータースポーツで、走行タイムよりも「運転の正確さ」に重点を置いた競技です。JAF東北地域クラブ協議会 仲野次郎さん「スラロームや車庫入れUターンを取り入れて完走できるコースでやっている」ヘルメットの着用や競技