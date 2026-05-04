◆春季埼玉県高校野球大会▽準決勝浦和学院１７―５立教新座（４日・県営大宮公園球場）春季埼玉県高校野球大会の準決勝が行われ、浦和学院が立教新座に大勝を収め決勝へと駒を進めた。合計１７安打１７得点と、打線が爆発した。初回からたたみかけた。１番・玉榮久豊内野手（３年）が左越えの先頭打者弾を放つと、そこから打者一巡の猛攻で７点を先制した。玉榮は６回に右前適時打、７回にはこの試合２本目となる左越え２ラ