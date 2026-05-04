【モデルプレス＝2026/05/04】AKB48の伊藤百花が5月3日、自身のInstagramを更新。ツイードのセットアップ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】“顔面重要文化財”22歳AKBセンター「透明感があって上品」美脚スラリのミニスカ姿◆伊藤百花、ツイードのセットアップで美脚際立つ伊藤は「＃riendaさんツイードセットアップ」とつづり、グレーのツイードセットアップを着用した姿を投稿。ノースリーブのトップスに、プリーツ入りの