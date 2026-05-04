今年もこの日がやってきた。5月2日、＜hide Memorial Day 2026 〜Sing along Live “Hi-Ho!”〜 ＞。12月のhide Birthdayと並んで年2回の定例になっているhideファンが集うメモリアルイベントが川崎CLUB CITTA’で行われた。過去にはフェス形式のイベントや献花式、フィルムコンサートなど多彩なスタイルで開催されてきたが、近年はhideの楽曲を彼をリスペクトする多くのアーティストがカバー演奏し、観客が一緒に歌うというこのSi