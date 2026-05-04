米国テレビネットワークのＮＢＣスポーツと動画配信サービスのＰｅａｃｏｃｋは、現地時間２日に行われたケンタッキーダービー（ダート２０００メートル）のピーク時の合計視聴者数が過去最多の２４４０万人となったことを現地時間３日、発表した。東部時間の午後７時から７時１５分にかけてのもので、レースが始まってから優勝騎手の馬上インタビューの場面がピークだった。ソヴリンティが制し、ピーク時の視聴者数が２１８０