世界累計発行部数1億4千万部。人気漫画「進撃の巨人」の世界に浸れる聖地がさらに進化しました。日田市にあるカフェがリニューアルし連休を利用して多くのファンが詰めかけています。 【写真を見る】「ずっとここに来たかった」進撃の日田カフェ新装大型装飾や新ゲーム、プリ機も大分 「進撃の巨人」の作者・諌山創さんの故郷である日田市では「進撃の日田」と銘打って地域おこしを進めています。プロジェクトの