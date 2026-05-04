今日4日みどりの日は東京都練馬区で30℃以上となり、関東では今年初の真夏日となりました。ゴールデンウイーク後半や7日(木)以降も25℃以上の夏日の日があり、6月並みの暑さになる所もあるでしょう。屋外でのレジャーや激しい運動は、こまめに水分補給をするなど、熱中症対策をしっかりとなさってください。5日(火)と6日(水)はこの時期らしい気温に今日4日みどりの日の関東は日差しがたっぷり届きました。気温も上昇し、午後3時ま