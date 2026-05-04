岸和田競輪のF1が4日、開幕した。ガールズ予選の7Rは太田りゆ（31＝埼玉）が捲って快勝した。残り1周で6番手。最終の1センターあたりで発進し、最終バックまでに先頭へ。そのまま後続を離し、2着の田中まい（36＝千葉）に4車身差をつけてゴールした。「なるべく風を受けないようなタイミングを探って（仕掛けて）いったつもり。でも風がきつかった。バック（ストレッチ）は風に押してもらう感じだけど。4コーナーからホーム