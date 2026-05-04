★初夏の絶景が満載の伊豆エリアで日帰りでも楽しめる鉄道旅★ 初夏の旬を迎える金目鯛や、遅咲きの桜で花見が楽しめる絶景公園など今行くべき伊豆名所を梅沢富美男さんが伊豆急に乗って巡る！ 【出演者】西村・きょん（コットン）・梅沢富美男・夏菜 【ご紹介させていただいた施設】★第22回 静岡お菓子フェアエスパルスドーリームプラザで５月６日（水）まで開催中★伊豆急行★伊東マリンタウン・伊東サンライズ