中東情勢の緊迫化、イランとアメリカのホルムズ海峡をめぐる駆け引きのあおりを受けて、原油から精製されるナフサ（粗製ガソリン）の価格高騰と供給不安が国内製造業に深刻な影響を及ぼしています。 ナフサは幅広い産業で使われる重要な原材料のひとつであり、供給制限や価格高騰となると、川下に位置する多くの企業に影響が波及することが予想されています。 政府は「日本の必要な量は確保できている」としますが・・・。このナ