あの人気旅行ガイドブックが、『スター・ウォーズ』の銀河を案内？『地球の歩き方 スター・ウォーズ』（2026年7月30日発売予定）の予約販売が開始された。 ※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。 『スター・ウォーズ』の世界には、壮大な銀河の物語とともに、多彩な惑星や文化が描かれている。世界各地のガイドブックを展開する「地球の歩