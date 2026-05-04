気象予報士の吉田ジョージさん（５６）が死去したことが、所属事務所から公表されました。吉田ジョージさんは、東海テレビの「スイッチ！」などのへの出演で知られています。 【写真を見る】【 訃報 】気象予報士・吉田ジョージさん（５６）死去「番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりました」所属事務所が公表所属事務所「オフィスキイワード」のＸでは「弊社所属タレントの吉田ジョージが 令和8年5月3日に逝