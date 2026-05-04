家族みんなが大満足するボリューム 鶏むね1枚で40個作れる「ふわふわビックリナゲット」のレシピをご紹介。 刻んだえのきとホットケーキミックスで、かさ増しになるだけでなく、驚くほどふわふわに仕上がります。玉ねぎとじゃがいもを入れて、大幅かさ増しが実現しますよ。 刻んだ「えのき」でふわふわ 1. まず、じゃがいも、えのき、鶏むね肉などをみじん切りにします。次に具材を、卵やマヨネーズ、調味料などと混ぜ合わせま