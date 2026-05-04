歌舞伎俳優市川團子（22）が4日までにインスタグラムを更新。初日を迎えた「歌舞伎町大歌舞伎」について投稿した。團子は衣装の写真をアップし「皆さまに楽しんでいただけるよう、日々進化を目指して、大汗をかいて一生懸命につとめて参ります！」と記した。同公演では、父市川中車（香川照之、60）と共演し、「獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）」に挑み、13役をつとめ、早替わりも見せている。