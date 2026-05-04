奄美市できょう4日未明、火事があり、アパートの一室が全焼しました。住人の男性が逃げ出す際に2階から転落し、頭にけがをしました。 奄美警察署によりますと、4日午前0時すぎ、奄美市名瀬柳町のアパートで、「2階から火が出ている」と同じアパートの住人から消防に通報がありました。 火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で、鉄骨3階建てアパートの2階の一室およそ30平方メート