ゴールデンウィークで高速道路の利用者が増える中、首都高速が初めてSNSに実際の事故映像を投稿して注意喚起を始めました。首都高は実際に起きた事故映像をSNSに初めて公開してゴールデンウィーク中の事故に注意を呼びかけています。2025年のゴールデンウィーク中に首都高で起きた事故のうち、およそ7割が渋滞中に起きる追突事故だったということで、首都高は車間距離を充分保った運転を呼びかけています。また、NEXCO中日本も4月