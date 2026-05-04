菜々緒とロバートの秋山竜次が、中古車情報メディア『カーセンサー』の新CMに登場。伝説的バンド・X JAPANの名曲「紅」をテーマに、貴重なライブ映像や、メンバーたちが使用してきた楽器たちも登場する。【写真】X JAPANメンバーの貴重な楽器たち（メイキングカット）姉・ナナオ（菜々緒）、妹・ナナエ（秋山）らが出演し、これまでも意外なコラボレーションやユニークな展開が見どころとなっている同CMシリーズ。今回はX JAPA