「追いかけていた夢ってございますか？」──2006年、派手なボディコン衣装で羽根つき扇子を振る「バブル青田」の愛称で再ブレイクを果たした青田典子（58）。"賞味期限切れの女""負け犬の星"など、「結婚できない女」として自虐的なフレーズでバラエティ番組を席巻。【写真を見る】バッサリとショートカットにした青田典子の近影、ピンクのコスチューム姿の全身あれから20年──。日本を代表するアーティスト・玉置浩二夫人とし