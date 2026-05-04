まだ見ぬ未来、将来自分はどうなっているのだろう。そのようなことを考えたとき、少しでも楽しく暮らせるようにとなにかはじめたいと思いませんか？今回はそのような未来予想図についての質問が届きました。『みんなはおばあさんになったら、どんな趣味をもちたい？』趣味があるというのは楽しいもの。しかし趣味をもつというのは、意外に難しいと考える人もいるようです。そのうえ、“老後”ともなればできることも少なくなるの