◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都・芝２２００メートル）京都新聞杯が、日本ダービーへの実質的な“最終便”。皐月賞の登録を見送り、ここに照準を定めてきたエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）が楽しみだ。帰厩後はとにかくハードな乗り込みをこなしている。３週前の時点で、栗東・ＣＷコースで６ハロン８０秒１―１１秒４とかなりの好タイム。先週は川田将雅騎手に長めからしっかり