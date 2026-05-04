【モデルプレス＝2026/05/04】アーティストのRYOKI MIYAMA（三山凌輝）が5月3日、自身初となる東名阪Zeppツアー「RYOKI MIYAMA First Tour『Back from the coffin.』」をZepp Osaka Baysideにて開幕した。【写真】元BE:FIRSTメンバー、初ソロツアーで圧巻パフォーマンス披露◆RYOKI MIYAMA、初のソロツアー開幕ツアータイトルに掲げた『Back from the coffin.』には、「音楽と真摯に向き合い、本物であることを証明するために、ど