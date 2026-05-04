プロ注目の明大・光弘が立大戦で活躍、勝ち越しの3点三塁打今秋ドラフト候補として名前があがる、明大の光弘帆高（みつひろ・ほたか）内野手（4年）が3日、東京六大学野球秋季リーグの立大2回戦に「8番・遊撃」で先発出場。同点で迎えた6回、1死満塁で走者一掃の決勝3点三塁打を放つ活躍を見せた。16年連続ドラフト指名の最長記録を更新し続けている明大の有望株。今年も記録更新が期待されるが、“特殊なプレッシャー”も潜んで