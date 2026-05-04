グラビアアイドルの山田あい（22）が3日、インスタグラムを更新。水着姿の動画を公開した。山田は「#週プレ見てない人いる？」とグラビアをPRし、Iカップバストがあふれそうなビキニ姿の動画を投稿。アイスクリームをなめる様子を収めている。この動画にフォロワーからは「目に焼き付ける」「凄い・・・」「たまらんて」「美しい…ビーナス降臨」とコメントが寄せられている。山田は、所属事務所のホームページでは「令和の超