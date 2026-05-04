高速道路のサービスエリアで「車中泊しても大丈夫？」と気になったことはありませんか。仮眠程度なら問題ないとされる一方で、長時間の滞在はマナーやルールの観点から注意が必要です。 本記事では、サービスエリアでの車中泊の考え方や適切な利用時間の目安、さらに安全面・快適性のポイントまでわかりやすく解説します。 サービスエリアでの車中泊は違法ではないが「長時間滞在」