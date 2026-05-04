シンガー・ソングライターの平井大（35）が4日、千葉・幕張海浜公園で開催予定だったライブ「THE BEACH TRIP 2026」初日公演を、強風の影響で中止すると発表した。公式サイトで「会場である『県立幕張海浜公園幕張の浜』がある千葉市において強風注意報が引き続き発令されており、今後、さらに風が強まる予報です」と現地の天候を伝え、「公共交通機関への影響も発生している状況と、ステージおよび会場の設備の安全を確保できな