俳優の広瀬すずさん（27）が2026年4月28日、自身のインスタグラムを更新。ラフなデニムコーデを披露した。「やっぱりラフが好き」広瀬さんは、「やっぱりラフが好き」といい、Tシャツとデニムを合わせ、ルイ・ヴィトンのアイテムを取り入れたコーデを投稿した。「もうすこーしあったかくなれえー」とつづり、「暑いのは嫌だけどね」と語っていた。また、ハッシュタグをつけて「#LOUISVUITTON」「#LVFashion」とコメントを添えてい