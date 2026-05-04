黒柳徹子が聞いた。「結婚は、いつですか？」すると、相手はプイと横を向いてしまった。スタジオで観ていた番組プロデューサーは（通じた……！）と驚いたという。ゲストは、“反省ザル”で有名な、猿の次郎だったのである（猿まわし師の村崎太郎と出演。2000年1月31日放送分）。今年、「徹子の部屋」が放送開始より50周年を迎えた。2011年には、「同一司会者による最多放映番組」としてギネス世界記録に認定。2015年には放