モデルでタレントのアンミカ（54）が4日までに自身のインスタグラムを更新。夫とのオフショットを公開した。「ゴールデンウィーンのフラワームーンの満月は、京都で夫婦デート」と書き出したアンミカ。「夫婦で15年(夫は25年ほど)通う、老舗の旅館へ。ただいま！と言いたくなる、心遣いも素晴らしい旅館で、ゆったりした時間を過ごし脳内時計を戻しました」とつづって2ショットをアップした。「京野菜や水などの京都食材にこ