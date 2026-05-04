5月3日、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。京都競馬場で行われた伝統の長距離G1・天皇賞春の予想結果を報告した。前日の動画では、アドマイヤテラを本命に据え、クロワデュノールを絡めた3連複、3連単を購入。しかし、レースは12番人気の伏兵ヴェルテンベルクが激走し、馬券は痛恨の不的中に終わった