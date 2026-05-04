"炎上の女王"が日本を狙っている──。NEWSポストセブンの取材に、イギリス出身の世界的お騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）がコメントを寄せた。【写真】“BANGバス”の前で、開脚して座るボニー。他、お腹に「異物」を着けて笑顔を見せる姿などもボニーは、水着姿などの写真をSNSで公開し、より露骨なコンテンツを有料の会員制サイトで販売。"半日で1000人以上と関係を持つ"乱倫パーティーや、避妊具なしで400人の