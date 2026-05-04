"炎上の女王"が日本を狙っている──。NEWSポストセブンの取材に、イギリス出身の世界的お騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）がコメントを寄せた。

【写真】“BANGバス”の前で、開脚して座るボニー。他、お腹に「異物」を着けて笑顔を見せる姿なども

ボニーは、水着姿などの写真をSNSで公開し、より露骨なコンテンツを有料の会員制サイトで販売。"半日で1000人以上と関係を持つ"乱倫パーティーや、避妊具なしで400人の男性と関係を持つ"繁殖ミッション"など、一般人参加型の過激な企画を展開し、自身の有料コンテンツの売上につなげている。本人は「月収54万ポンド（日本円にして1億円以上）」とも豪語している。

これまでボニーは炎上を誘う言動をとって各地でトラブルを起こし、オーストラリアとインドネシアでは、”国外追放”処分を受けてきた。

こうした背景もあり、いまでは世界的な注目を集め、昨年7月にはボニーに密着したドキュメンタリー番組『1000人の男と私：ボニー・ブルーの物語』がイギリスの公共テレビチャンネルで放送された。

海外メディアも大注目

そもそもボニーは、男子大学生をターゲットとした企画で名を挙げた。海外事情に詳しいジャーナリストの解説。

「ボニーは2024年秋にイギリスで、『タダで行為できます』『動画を撮らせて』などと呼びかけて大勢の男子大学生を集めた件で、一躍、時の人となりました。法律上の成人年齢をギリギリ満たす青年を狙い、卒業旅行シーズンに各地を訪問することを恒例行事にしています」

昨年9月には、特製ラッピングバスに乗ってイギリス9都市をめぐるツアーを開催した。ツアーを通して、ボニーは多くのファンと"交流"を持ったようだ。前出のジャーナリストが語る。

「バスツアーのために用意された特設サイトには、"一般の方と関係を持たない"というルールが明記されていたものの、単なる建前だったようです。

ツアー完了後、イギリスのニュースサイト『ザ・タブ』の取材に対し、ボニーは『何人と寝たか正確な数は覚えていないけど、60人から70人くらいだと思う』と明かしている。また、ツアーの模様を記録した映像には、バスの車内で人間らしきシルエットが上下運動を繰り返すなど、意味深長なシーンも含まれていました」

特製ラッピングバス、通称"BANGバス"は、いまやボニーのアイコンだ。昨年11月下旬、インドネシアのバリ島を訪問した際も、現地で購入した中古車両にわざわざラッピングを施し、島内での交通手段としていた。

"BANGバス"とともに、世界を股にかけるボニー。ひょっとすると日本に上陸する可能性もゼロではないのか？

NEWSポストセブンの取材に対し、ボニーは以下のようにコメントした。

「（日本に）ぜひ行きたいわ！ BANGバスは世界各地を巡る予定で、日本もそのリストに入っているの。日本中を旅して、日本人男性の"平均的なサイズ"を自分の目でチェックしてみたいわね」

ボニーの"BANGバス日本ツアー"が初開催される日はそう遠くなさそうだ。