今年、芸能生活56年を迎える俳優でモデルの草刈正雄さん（73）が5月5日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。



【写真】幼少期にいじめを受けていたという草刈正雄さん

草刈さんは1970年、男性化粧品ブランドのCMで衝撃的なデビューを飾り、「男前」の代名詞的存在で人気を博しました。その後はモデル業だけでなく、俳優、司会者、タレントと活躍の場は多岐にわたっています。



そんな草刈さんは、アメリカ兵の父と日本人の母との間に生まれました。子どもの頃、母から「父は朝鮮戦争で戦死した」と言われて信じていたそうですが、最近になってとある番組で消息を調べてもらったところ、アメリカで83歳まで生きていたことが分かったといいます。



幼少期にいわれなき差別を受け、父に対して複雑な感情を持っていたという草刈さん。しかし、アメリカに住む父の親族である伯母と、いとこに会いに行ったことで、草刈さんの中に違った感情が芽生えたといいます。はたして、彼らに実際に会って、父の素顔を聞いた草刈さんの思いとは？



ほか、7歳になる孫娘とのエピソードトークや、彼女が描いた草刈さんにそっくりの似顔絵も、特別に披露しています。