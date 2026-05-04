お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョ（30）が18日、自身のインスタグラムを更新。新たに“愛車”を購入したことを報告した。【写真】新車価格300万円超…青木マッチョが購入した“愛車”の全貌マッチョは「ハーレーのファットボーイを買いました」と報告。「なつさんとお揃いです」と続け、お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつ（45）と2人乗りしている写真を投稿した。またマッチョのYouTubeチャンネル「孤独のマッチ