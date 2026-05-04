5月3日（現地時間2日、日付は以下同じ）、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第7戦が行われ、イースタン・カンファレンス7位シードのフィラデルフィア・セブンティシクサーズが同2位のボストン・セルティックスと対戦。激闘の末、シクサーズがセルティックスを109－100で下し、カンファレンス準決勝進出を決めた。 プレーオフの歴史において、1勝3敗からの逆転勝利