小泉今日子 小泉今日子が自身の還暦を記念し今年1月より開催している全国ツアー「KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」で、自身初となる武道館公演を5月2日、3日の2日間に開催し、大成功を収めた。またこの公演の中で披露された新曲「バディ」を5月4日に配信リリースすることが決定。さらに5月10日に沖縄で開かれる同ツアー最終公演の模様を全国の映画館へ生中継、「KK60〜コイズミ記念館〜LIVE VIEWIN