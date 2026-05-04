トラックドライバーの人手不足や環境負荷低減への対応として、伊藤園とネスレ日本は静岡県を起点に4月から物流連携している。「2026年1月から両社の物流部門で意見交換を行う中で、物流上の課題や地理的条件に共通点があることが分かり、連携を検討し4月からの運用開始に至った」（ネスレ日本サプライ・チェーン・マネジメント本部物流部ロジスティクスプロジェクトリードの坂口治夫氏）という。両社は静岡県・千葉県・兵庫