自身のインスタグラムを更新「緊張しましたが楽しく出来ました」タレントの藤本美貴さんが2日、エスコンフィールドで行われた日本ハム-オリックス戦でファーストピッチを務めた。試合後には自身のインスタグラムで当日を振り返ると、「カワイイがマシマシだ」「美女すぎないか」とファンも拍手を送った。藤本さんは、自身の誕生日を示したと思われる背番号「226」のユニホームでマウンドに登場した。両手を上空に高く突き上げ