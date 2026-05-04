芸能界きってのおしどり夫婦に“異変”だ。俳優の中尾明慶が４日までにインスタグラムを更新。「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました…」と妻で女優の仲里依紗に通告されたことを明かした。そして「これは私が悪いのでしょうか…でも私には記憶がございません」とベッド２つを占領する寝相の悪い姿で爆睡中のショットをアップした。この投稿には「あーーーコレはつらいっすねー」「里依紗ちゃんのために別でお願