国会報告です。国民民主党代表の玉木雄一郎さんに聞きました。＊2026年5月2日（土）RSKイブニングニュースで放送 【写真を見る】【国会報告】玉木雄一郎さん（国民民主・衆）「数兆円規模の経済対策を速やかに」 万全の経済対策が必要 ──中東情勢の悪化に伴い、経済への影響が続いています。政府与党の対応は十分だと思われますか。 (玉木雄一郎氏)「これは長期化するおそれが出てきているので、今のところは石油の備