韓国チアリーダーのウォン・ミンジュが、美スタイル際立つオフSHOTを公開して注目を集めている。【写真】「期待していいよ」韓国チアの“脱アジア級”ボリューム感ウォン・ミンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。「幸せだった4月♡ 5月もよろしくお願いします」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、「HAPPY BIRTHDAY」と書かれた装飾が施された室内でパーティを楽しむ様子のウォン・ミン