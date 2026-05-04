「越後Ｓ」（３日、新潟）８番人気のブレーザーがＶ。好位の位置でスムーズに折り合い、直線を楽な手応えで迎えると、ラストはあっさりと抜け出して後続に２馬身半差をつけた。斎藤は「きょうは返し馬からゲートまでいい雰囲気で、落ち着きがありました。ペースが流れているなか、前でしっかりと折り合えましたし、手応え通りの伸び脚。強い内容でした」とレースを振り返った。